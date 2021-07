Jeux de société: Oh Capitaine

Si la fourberie et le bluff ne vous effraient pas, alors vous devriez essayer Oh Capitaine. Ce jeu nous plonge dans un univers splendide, celui des Légendes de Luma. La première chose à souligner, qui saute aux yeux dès l’ouverture de la boîte, c’est la beauté et la qualité du matériel présent. Tuiles, cartes, grotte, et même une petite bouteille cachant un message, autant de matériel pour vous immerger dans un univers de pirates !

Concrètement, il s’agit d’un jeu de bluff où les joueurs tâcheront de fouiller une grotte pour trouver des trésors...