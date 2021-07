«Les noces de Figaro»: Un valet devenu star

L’opéra de Mozart parle de désir et de passion.

Le festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence joue la sécurité en programmant un des opéras les plus célèbres de Mozart, « Le Nozze di Figaro » avec toutes ses implications humaines, désir, passion, séduction et, au centre, l’amour qui intervient toujours. Un grand classique porté cette fois par le baryton Andrè Schuen (Figaro) et la soprano Julie Fuchs (Susanna) dans une mise en scène de Lotte de Beer.

La metteuse en scène néerlandaise s’empare du sujet avec délectation. Car tout frétille dans ces jeux de rôles où Eros n’est jamais loin. Le...