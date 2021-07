À la télé ce soir: le match Belgique-Italie et les 30 ans du «Grand bêtisier» de TF1

« Football : Euro », 20h50 sur La Une

Quart de finale de l’Euro avec le match Belgique-Italie depuis Munich.

« Le grand bêtisier », 21h05 sur TF1

Le Grand Bêtisier de TF1 fête ses 30 ans. Pour l'occasion, Karine Ferri et Christophe Beaugrand présentent une soirée originale, qui convoque tous les visages qui font, ou qui ont fait TF1. Au programme : plus de deux heures d'images pour trois décennies de rire avec des animateurs, des journalistes et des héros des séries.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« L’enfant rêvé », à 20h30 sur Be 1 - Trois étoiles

Avec ce thriller adultérin en campagne forestière, l’auteur bisontin de « Barrage », « Avant l’aube » et « Coup de chaud » confirme sa passion pour les comportements extrêmes en milieux clos. L’intensité du jeu entre Jalil Lespert et Louise Bourgoin atteint de véritables sommets dans le genre, laissant de côté l’infortunée Mélanie Doutey. Une nouvelle « Liaison fatale » est née, et elle est à cent pour cent française.

« Les blagues de Toto », à 19h05 sur Be 1 - Deux étoiles

Guillaume de Tonquédec, Anne Marivin, ce bon vieux Daniel Prévost et… le très vilain Ramzy Bedia composent la périphérie adulte autour du jeune Gavril Dartevelle dans cette coproduction belgo-franco- luxembourgeoise très largement tournée chez nous. Avec plus d’un million d’entrées en dépit de la pandémie, un nouveau concurrent pour « Ducobu » et « Le Petit Nicolas ». Et c’est vrai que si c’est parfois un peu « téléphoné », c’est assez rigolo d’un bout à l’autre.

« Les nuits avec mon ennemi », à 20h30 sur RTL-TVI - Deux étoiles

Ce drame conjugal assez banal au départ vire au thriller excessif dans une ambiance assez originale où Julia Roberts est étonnante de sobriété.

« Mes meilleures amies », à 20h15 sur AB3 - Une étoile

Cette sorte de version féminine de « Very Bad Trip » se distingue surtout par des situations grotesques poussées à l’extrême et un humour pétomane quasiment absolu ! Comme quoi, il n’existe vraiment plus rien qui soit réservé aux mecs. Impossible pourtant de ne pas rire aux éclats à certains moments…

« 30 ans sinon rien », à 22H15 sur AB3 - Une étoile

Jennifer Garner déploie une belle énergie dans cette comédie sentimentale qui nous refait à l’envers le coup de « Peggy Sue s’est mariée » sans la musique de John Barry malheureusement. C’est plutôt gentil et assez prévisible, suffisamment rythmé et jamais désagréable.