Un Ecossais est décédé sur l’autel à son mariage

Il y a une semaine, le vendredi 25 juin, Paul Wynn devait réaliser un rêve : se marier avec Alison, une femme qu’il aime depuis 21 ans. Il l’attend devant l’autel mais alors que sa fiancée est sur l’allée et se dirige vers lui, Paul s’écroule par terre. Peu après, il s’avère qu’il a rendu l’âme. Il n’a pas survécu à la maladie dont il ignorait tout seulement une semaine avant son décès.

« Si j’avais su… »

Huit jours avant la date du mariage, Paul, 57 ans, a en effet appris qu’il avait un cancer du pancréas en phase terminale. Il s’est aussi avéré que des métastases avaient été détectées dans le foie et les poumons. Bref, il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre, mais les médecins lui donnaient quand même de six semaines à deux mois. Finalement, ce sera seulement un peu plus d’une semaine.

Paul laisse derrière lui non seulement sa femme mais aussi onze enfants, dont cinq eus avec Alison. Cette dernière le décrit comme un « père fantastique ». « Si j’avais su que nous n’avions plus de temps, j’aurais essayé d’organiser le mariage pour le début de la semaine. Il avait été transporté dans un fauteuil car il n’avait pas d’énergie pour monter. Il était à bout de souffle », précise-t-elle. « J’ai crié son nom plusieurs fois », ajoute Alison à propos du moment où elle a vu son fiancé à terre. Les secours sont intervenus mais impossible de le réanimer. « Paul et moi avons perdu un enfant en 2004 après avoir fait une fausse couche, donc cela me rassure un peu qu’il soit là-haut avec notre enfant », se console aujourd’hui Alison.