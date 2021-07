La Stib contrainte de modifier sa ligne de métro spéciale Diables rouges (photo)

Comme tous les Belges, la Stib a cru en notre équipe nationale. La société bruxelloise de transports avait été jusqu’à imaginer une ligne de métro qui partait de l’arrêt Stade et dont le terminus se situait à Héros. Lorsque la Stib avait dévoilé cette « nouvelle ligne », les Diables rouges s’apprêtaient à vaincre le Portugal en huitième de finale et avaient donc déjà passé les arrêts Optimisme, Résistance, Braves et Stratégie.

Après la victoire face à Ronaldo et sa clique, les Belges ont atteint l’arrêt Labeur (aussi nommée Quarts de finale). Mais après avoir été battus par les Italiens vendredi soir à Munich, ils ne poursuivront pas le trajet initial qui les emmenait aux arrêts Demi-finale, Finales et Héros. La Stib a en effet dévié la ligne de métro vers… Brussels Airport.