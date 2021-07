À la télé ce soir: le quart de finale Ukraine-Angleterre et «L’école est finie»

Les Diables sont éliminés, mais l’Euro continue : place à deux autres quarts de finale ce soir. Mais pour les allergiques au foot, le Soir Mag a d’autres plans également. Suivez le guide !

Euro 2020 : Ukraine-Angleterre, à 20h50 sur Tipik

Après avoir éliminé l’Allemagne, le dernier représentant du « groupe de la mort », les Anglais se déplacent à Rome pour y affronter l’Ukraine, tombeuse de la Suède en 8e de finale. Raheem Sterling et l’Angleterre partent favoris pour une place dans le dernier carré de l’Euro, mais ils devront se méfier de cette équipe ukrainienne que l’on n’attendait pas à pareil niveau. ATTENTION : risque de prolongation et, éventuellement, de tirs au but, en cas d’égalité à la fin du temps réglementaire.

L’école est finie, à 20h30 sur RTL TVI

Agathe Langlois est ravie : elle va enfin être titularisée comme professeur d’anglais. Mais la jeune Parisienne déchante bientôt quand elle apprend que son poste est en Picardie, à la campagne. Elle emménage dans une maison sans âge appartenant à des sexagénaires, et rencontre ses élèves, plutôt dissipés…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Tempête de boulettes géantes, à 20h15 sur AB3 – Trois étoiles

de Christopher Miller et Phil Lord (2009)

Le rapprochement est évident avec les pamphlets de Michael Moore et autres documentaristes ayant pour cible la malbouffe qui taraude depuis de longues années un nombre croissant de sujets de l’Oncle Sam. Avec un graphisme simple mais expressif, et une technique d’animation digne des meilleures réalisations contemporaines, l’ouvrage se distingue par sa grande originalité, son rythme et, surtout, un humour qui s’épanouit autant sur le plan visuel que dans les nombreux rebondissements du récit.

Sacrées sorcières (1re TV), à 20h30 sur Be 1 – Trois étoiles

de Robert Zemeckis (2020)

Avec cette nouvelle adaptation du roman « The Witches » de Roald Dahl datant de 1983, l’auteur de « Qui veut la peau de Roger Rabbit ? » et « La mort vous va si bien » revient à ses grandes réussites dans le domaine des productions à effets spéciaux. Anne Hathaway est sidérante en « grande sorcière en chef » ô combien maléfique, à laquelle s’oppose Octavia Spencer, devant donc l’empêcher de transformer tous les enfants de la planète en rats ! Totalement jubilatoire.

Tintin et le temple du soleil, à 22h10 sur La Trois – Trois étoiles

de Raymond Leblanc (1969)

Belvision avait mis le paquet pour ce premier long-métrage tiré des aventures du héros de Hergé dont l’album éponyme était paru en 1949. Jacques Brel a écrit les deux chansons interprétées par Lucie Dolène – la « Blanche-Neige » de la VF de 1962 – et c’est Claude Bertrand – la voix de Roger Moore dans ses sept « James Bond » – qui synchronise le capitaine Haddock. Très cinéphilique donc, malgré un procédé d’animation daté.

Angry Birds : le film, à 20h40 sur La Trois – Deux étoiles

de Clay Kaytis et Fergal Reilly (2016)

Le plantage de décor est un peu long et bavard, mais dès qu’on entre dans le vif du sujet, le rythme grimpe au gré d’amusantes péripéties et de gags visuels réussis, d’autant que la technique de « cartoon » est top et les couleurs d’une belle harmonie. Omar Sy et Audrey Lamy emmènent la version française avec l’entrain qu’on leur connaît.