À la télé ce soir: «Ibiza» et «Les secrets du château»

« Ibiza », 21h05 sur France 2

Philippe présente Carole, sa nouvelle compagne et ses enfants, à ses parents lors d'un week-end pluvieux. Pour se racheter, il fait une promesse : si le fils aîné de Carole obtient son baccalauréat, il pourra choisir la destination des vacances. Le jeune homme réussit son examen et opte pour Ibiza...

« Les secrets du château », 20h50 sur La Une

Lors de la fête annuelle donnée au château de la Rochefoucauld, près d'Angoulême, un crime sanglant est commis. La victime est Cédric De Breuil, un entrepreneur de renom, époux de la comtesse Louise de Camaran. Une femme qu'Alex Meurisse, le commandant chargé de l'enquête, semble très bien connaître...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Le bonheur est dans le pré », à 22h35 sur France 2 - Trois étoiles

Une pluie de nominations mais un seul César à la clé, celui d’Eddy Mitchell, sacré meilleur acteur dans un second rôle. Cette comédie d’une rare intelligence méritait mieux. La même année, Michel Serrault reçut la récompense suprême pour un autre film moins mémorable, « Nelly et Monsieur Arnaud ».

« Captain America : Civil War », à 21h05 sur TF1 - Deux étoiles

Sous les traits de Tom Holland, son nouvel interprète dont le « Homecoming » de Jon Watts est sorti peu après pour « rebooter » sa sous-saga, Spider-Man fait une apparition presque parodique, de même que William Hurt en « guest-star » dans cette troisième aventure du héros de Jack Kirby né sur planche en 1940 et réunissant la plupart des autres Avengers. Même si ces derniers forment cette fois deux clans opposés, on commence un peu à tourner en rond question inspiration. Avec des recettes dépassant largement le milliard de dollars, l’aventure n’est toutefois pas prête à péricliter ! Notons qu’après « Infinity War » et « Endgames » en 2018 et 2019, les frangins de Cleveland ont embarqué leur jeune « homme-araignée » dans « Cherry », un drame totalement… non-fantastique.

« Les gamins », à 20h05 sur Tipik - Deux étoiles

Il est fort peu probable que le légendaire Iggy Pop ait compris quoi que ce soit au moment d’apparaître dans cette version parisienne et joyeusement déjantée de « Mon beau-père et moi » où Patrick Bruel exécute lui aussi un cameo fort réussi dans le rôle de… son sosie ! C’est un peu du n’importe quoi, mais on rigole fort et assez souvent quand même, surtout quand Alain Chabat s’en mêle et… s’emmêle.

« Falling in Love », à 21h00 sur Arte - Une étoile

Tout est prévisible dans cette romance au titre non traduit heureusement et… traduisant un évident manque d’inspiration, alors qu’il s’agit d’un remake… non avoué de « Brève rencontre », l’un des chefs-d’œuvre de David Lean ! On espérait d’autres retrouvailles pour Robert De Niro et Meryl Streep, les amants de « Voyage au bout de l’enfer », apparu à la fin de la décennie précédente.