Le défi fou d’un pompier: gravir un maximum de fois la tour Reyers en 24 heures pour «Viva for Life» (vidéo)

Comme les autres années, plusieurs défis sportifs ont lieu en Belgique dans le cadre de l’opération « Viva for Life ». Pour soutenir cet événement caritatif, la RTBF a reçu plusieurs propositions d’épreuves et ce dimanche, elle a fait savoir qu’un pompier bruxellois, Jérôme, s’est donné un objectif pour le moins ambitieux. Son but : faire l’ascension de la tour Reyers un maximum de fois jeudi prochain. Une tâche qui s’annonce compliquée.

Un habitué des ascensions en boucle

Evidemment, il ne sera pas question de jouer les Spider-Man sur la tour de la RTBF mais d’emprunter l’escalier pour faire l’aller-retour sol-sommet, encore et encore. Il lui faudra du courage puisqu’il faut gravir 476 marches pour atteindre les 70 mètres d’altitude du toit. Pour comparer, lorsque les touristes pouvaient monter dans la Statue de la Liberté, il y avait là-bas 354 marches pour atteindre la tête.

Pour réaliser ce défi, Jérôme peut compter sur son expérience. Il a déjà participé à « Viva for Life » en 2018 en faisant l’ascension de la Tour des Finances pendant six heures, puis en 2020 avec la même chose pendant 24 heures. Jeudi prochain, il sera soutenu par sa famille, ses amis et ses collègues.