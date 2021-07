Une parenthèse enchantée

Une fois encore, l’histoire s’est arrêtée trop tôt. Ce n’est pas cette année que nos Diables rouges rapporteront un trophée au pays. Le feront-ils un jour ? On l’espère toujours, évidemment. Mais on en doute quand même, les chances s’amenuisant au fil du temps. Rêvons-nous trop grand, trop haut ? Pas exclu. Courageux, unis, volontaires, nos Diables, parfois tendres et naïfs, loupent le coche, de peu comme en 2018 contre la France, mais plus nettement la semaine dernière face à une Italie réaliste et, reconnaissons les qualités de l’adversaire, plusieurs crans au-dessus de notre...