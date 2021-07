À la télé ce soir: le match Italie-Espagne et «La taularde» avec Sophie Marceau

« Football : Euro », 20h50 sur Tipik

On attendait une demi-finale Belgique / France, ce sera finalement un surprenant Italie / Espagne. Les Italiens, tombeurs des Diables rouges en quarts de finale, impressionnent depuis le début de l'Euro et ils partiront favoris dans cette demi-finale face aux Espagnols qui se sont difficilement qualifiés, aux tirs au but, contre les Suisses, bourreaux des Français. ATTENTION : risque de prolongation et de tirs au but, en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire.

« La taularde », 20h25 sur RTL-TVI

Mathilde, professeur de lycée, s'est sacrifiée pour que son compagnon, auteur d'un homicide, s'échappe de prison. Son abnégation bouleverse son fils Adrien qui ne la comprend pas. Maître Rutter, son avocate, lui explique que si elle ne dit pas où se trouve son mari, elle restera en prison à sa place...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Les rivières pourpres », à 22h00 sur Plug RTL - Trois étoiles

Luc Besson aurait sans doute rêvé de faire un thriller français aussi brillant et génialement tape-à-l’œil que cette adaptation du roman de Jean-Christophe Grangé, qui rivalise sans le moindre complexe avec ce qu’on fait de mieux de l’autre côté de l’Atlantique. Ah, quand le cinéma français ose vraiment…

« Madame », à 21h05 sur C8 - Deux étoiles

La toujours exubérante Rossy de Palma joue, avec tout le dynamisme naturel qu’on lui connaît, l’intruse de ce vaudeville imaginé par la romancière parisienne déjà auteure pour le grand écran d’un « Je vais te manquer » choral voici plus de dix ans. Sans révolutionner le genre, voilà un titre plaisant et élégamment défendu en bord de Seine par Toni Collette, Harvey Keitel et notre humoriste de bord de… Senne Alex Vizorek, diplômé de Solvay et de journalisme à l’ULB avant de fréquenter le Cours Florent.

« D’après une histoire vraie », à 22h15 sur RTL-TVI - Deux étoiles

Entre « La Vénus à la fourrure » et « J’accuse », l’octogénaire devenu à moitié honni s’est… à moitié planté avec cette adaptation du roman de Delphine de Vigan. Malgré toute la conviction déployée par Eva Green et Emmanuelle Seigner, et une mise en scène stylisée, on a du mal à y croire, car trop de zones d’ombre subsistent malgré une scène finale expiatoire.

« My Cousin Rachel », à 20h10 sur Plug RTL - Une étoile

Adapté dès le lendemain de sa parution en librairie au début des fifties par le Berlinois Henry Koster avec Richard Burton et Olivia de Havilland, le roman de Daphné du Maurier trouve cette fois la couleur, mais au premier degré seulement. Car mise à part l’indubitable charme de Rachel Weisz au prénom tout prédestiné, on est dans ce qu’on appellerait volontiers une non-prise de risque coupable ! Mais fallait-il vraiment attendre mieux de l’auteur de l’insipide « Coup de foudre à Notting Hill » ? Telle reste sans doute la question.