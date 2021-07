L’amour plus fort que la mémoire

Peter aime bien Lisa. Il ne sait plus trop où il l’a rencontrée, mais depuis qu’il la connaît, la vie lui semble plus belle. Elle est sa soignante préférée. Ce soir de 2020, elle est encore là, d’ailleurs, à lui tenir la main et prendre soin de lui, alors qu’ils regardent la télévision. Tiens, dans une de ces émissions du soir, il y a justement une scène de mariage. Ça lui donne une idée. Il regarde Lisa et lui dit : « Let’s do it » (« Faisons-le ! »). Lisa a peur de comprendre : « Tu veux qu’on se marie ? » Il lui décoche...