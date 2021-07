HONDA X-ADV 2021: concept audacieux!

Si vous attendez beaucoup de polyvalence de votre deux-roues, la proposition X-ADV mérite d’être étudiée, cette mouture 2021 l’ayant rendu encore plus irrésistible et efficace. Proche d’un scooter par ses aspects pratiques, il offre, par ses qualités routières et l’efficacité du binôme moteur-boîte, l’agrément d’une moto. Sa protection, meilleure que celle d’un trail, et ses aptitudes au voyage amplifiées par la possibilité d’y greffer une vaste bagagerie lui ouvrent les horizons lointains. Le duo sera apprécié avec une transmission fluide évitant les sempiternels coups de casques. Moins...