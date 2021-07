Opel Astra prototype: excellente base

Si la nouvelle Opel Astra ne sera dévoilée que d’ici quelques jours, elle a déjà livré une bonne partie de ses secrets techniques. En toute logique, ceux-ci sont partagés avec les dernières Peugeot 308 et DS4, dernières-nées du segment C au sein du groupe Stellantis. Pas d’inquiétude toutefois, chaque modèle conservera bien son propre caractère esthétique. Même sans avoir pu découvrir le modèle définitif, le camouflage de notre prototype laissait déjà entrevoir une allure plus racée et moins convenue que le modèle actuel. On note notamment un hayon plus vertical et des formes générales...