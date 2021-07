Les musées sans voiture (2): le Musée de l’Eau et de la Fontaine

Musée de l’Eau et de la Fontaine

On raconte qu’au Moyen Âge, un ivrogne, tant attaché aux plaisirs de l’ivresse, jura que jamais, au grand jamais, il n’ingurgiterait la moindre goutte d’eau… Mais ça, c’était avant qu’il n’entame sa visite au Musée de l’Eau et de la Fontaine ! Créé à Genval, en 1989, ledit musée est aujourd’hui installé sur le magnifique site du Bois des Rêves, à Ottignies-Louvain-la-Neuve. À l’heure où les questions écologiques et environnementales sont replacées au centre des préoccupations, le MEF acquiert une dimension « vitale », ses missions principales étant d’inciter à la réflexion...