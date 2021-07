Les pouvoirs de la statuette (4 et fin)

Dans « Les plus belles histoires de l’Ardenne et de la Gaume » (éd. Racine), Marc Pasteger survole les époques et les lieux. Halte du côté d’Aywaille.

Jadis, le château de Vieuxjardin, parfois appelé Montjardin, s’élevait non loin de l’église Notre-Dame de Dieupart (Aywaille).

Sans le savoir, un homme bourru, fantasque et parfois violent, va clore l’histoire de ce lieu. Ne supportant pas qu’on puisse lui résister, voulant à tout prix avoir raison, dénué de tout scrupule, il n’hésite pas à terroriser les plus faibles et à tuer ceux se croyant les plus forts.

Un jour, lors d’une balade à cheval, il passe à proximité d’un monastère réservé aux femmes. Par-dessus...