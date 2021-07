Testé pour vous: Sony Bravia XR-55A90J

Ce téléviseur Ultra HD 55 pouces (existe aussi en 65 et en 83 pouces) s’inscrit dans la « Master Series » 2021 de Sony. Autrement dit, dans sa catégorie haut de gamme. Et qui dit haut de gamme dit notamment OLED. C’était déjà le cas en 2020, mais ici le fabricant japonais a intégré une nouvelle dalle (toujours signée LG) offrant une résolution de 3840 x 2160 pixels, le nouveau processeur cognitif XR et un efficace filtre antireflet. Même si elle reste inférieure à celle des meilleurs modèles LCD, la luminosité a elle aussi bénéficié d’un énorme coup de « boost »....