Nabilla cambriolée durant son mariage au château de Chantilly

Nabilla Benattia et Thomas Vergara donnaient mardi soir une grande réception à l’occasion de leur mariage. La fête se déroulait au château de Chantilly (Oise) – au grand dam de plusieurs habitants – et rassemblait 150 personnes, en plus d’une équipe de tournage d’Amazon Prime, qui prépare un documentaire sur l’événement.

Tout s’est apparemment passé à merveille, mais les deux stars de la téléréalité ont eu une très mauvaise surprise après la fête. Leur chambre d’hôtel a reçu la visite de cambrioleurs durant la nuit, rapporte BFMTV. D’après nos confrères français, les voleurs sont repartis avec un butin de plusieurs centaines de milliers d’euros, composé de cadeaux de mariage et d’affaires des mariés.

Les parents du petit Milann, qui se sont rencontrés en 2013 sur le tournage de l’émission « Les Anges de la téléréalité » et sont maintenant installés à Dubaï, s’en sont remis à la brigade de recherches de Chantilly pour mener l’enquête et retrouver les malfrats.