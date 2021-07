La sculpture polémique en hommage à Johnny Hallyday sera bien installée à Paris

Les écologistes se sont pourtant opposés à l’installation de cette œuvre, réalisée par Bertrand Lavier et qui représente un manche de guitare surmonté d’une Harley Davidson, engin qu’affectionnait le Taulier. Pour ces élus, la sculpture honore « plus une marque de moto que le chanteur lui-même », et cela leur pose problème. Seule maire écologiste d’un des arrondissements de Paris, Emmanuelle Pierre-Marie s’était déjà montrée incrédule face à la forme de cet hommage à Johnny : « C’est un immense artiste, et je me réjouissais à l’idée qu’une œuvre représente ce grand chanteur. Mais là, je suis dubitative. Au moment où nous voulons créer une ville durable, apaisée, le projet met surtout en scène une Harley-Davidson, qui symbolise tout autre chose ».