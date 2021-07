Le «camp d’été pour milliardaires» a débuté: l’Idaho envahi de jets privés (photos)

Le coup d’envoi de la Sun Valley Conference, meeting annuel réunissant les personnalités les plus influentes des médias, mais aussi de la technologie et de la finance par exemple, a été donné. Difficile pour les habitants de l’Idaho (États-Unis) de ne pas s’en rendre compte puisque le bal des jets privés à l’aéroport de Sun Valley est incessant depuis le début de semaine.

Des dizaines de patrons et fondateurs d’entreprise à l’influence mondiale arrivent au compte-gouttes pour assister au meeting, où sont habituellement conclus des accords commerciaux assez importants. Parmi les personnalités présentes et/ou attendues, on retrouve notamment Jeff Bezos, l’ex-PDG d’Amazon et homme le plus riche du monde, et son successeur Andy Jassy. Mark Zuckerberg sera de la partie, ainsi que sa directrice des opérations, Sheryl Sandberg, déjà sur place et arrivée avec Tom Bernthal, CEO de Kelton Global notamment. Sont aussi déjà arrivés les directeurs généraux de Netflix, Reed Hastings et Ted Sarandos.