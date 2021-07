À la télé soir: «Le coup du siècle» et «Surprise sur prise»

Dans un train, Josephine, arnaqueuse britannique et sophistiquée, assiste au jeu de dupes de Penny, jeune femme blonde ronde et gouailleuse. La jeune femme parvient à ses fins et à soutirer de l'argent à sa victime. Intriguée, Josephine se présente. Commence alors une improbable amitié entre deux voleuses de haut vol, aux caractères et physiques très différents...

"Surprise sur prise" fait son grand retour avec des caméras cachées inédites. Aux commandes de ce nouveau numéro, Laury Thilleman et Donel Jack'sman recueillent les impressions des piégeurs et des piégés. Ils sont accompagnés par Tom Villa et ses équipes, qui ont élaboré des scénarii "sur mesure" avec la complicité de célébrités.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Harry Potter et la chambre des secrets, à 21h05 sur TF1 - Quatre étoiles

de Chris Colombus (2002)

Par le même réalisateur, la suite impeccable de « L’école des sorciers » qui a enchanté la planète entière. Ce fut, hélas !, la dernière apparition de Richard Harris dans le rôle d’Albus Dumbledore. En dépit des candidatures de Ian McKellen et de Christopher Lee, ce fut Michael Gambon qui lui succéda.

Palais Royal !, à 21h15 sur TMC - Trois étoiles

de Valérie Lemercier (2005)

Après « Le derrière » qui fut salué comme l’une des comédies les plus intelligentes de la décennie précédente, l’actrice s’en est prise aux têtes couronnées de la vieille Europe puritaine dans ce pamphlet d’une rare pertinence, qui s’inspirait de la destinée tragique de Lady Di. Dans un mélange presque inattendu et brillant d’humour grinçant, de comique de situation, d’amusants rebondissements voire de suspense, ce film constitue un spectacle total. On ricane, on rit, on pleure presque mais, surtout, on réfléchit.

Docteur Frankenstein, à 00h00 sur TF1 - Trois étoiles

de Paul McGuigan (2015)

Imaginée par Max Landis, le fils de l’auteur du « Loup-garou de Londres », cette nouvelle variation sur l’œuvre de Mary Shelley ramène sur le devant de la scène l’auteur de l’excellent « Slevin » de 2006. James McAvoy et Daniel Radcliffe y font au moins aussi bien que Robert Downey Jr et Jude Law des derniers « Sherlock Holmes » de Guy Ritchie, auxquels l’ouvrage fait graphiquement référence, ce dont il serait parfaitement ridicule de se plaindre.

Le coup du siècle (1re TV), à 20h45 sur RTL TVI - Deux étoiles

de Chris Addison (2019)

Avec Anne Hathaway et Rebel Wilson (également co-productrice), le ton de ce « remake à nanas » est très différent de ses modèles masculins de 1964 et 1988, dont les héros étaient respectivement joués par Marlon Brando et David Niven, puis par Michael Caine et Steve Martin ! En fait un bon... coup dans un secteur de production dont la moyenne est en chute libre depuis des années.