Cambriolage durant le mariage de Nabilla: voici le montant du butin emporté par les voleurs

Alors qu’ils célébraient leur mariage au château de Chantilly le 6 juillet, les deux stars de téléréalité Nabilla Benattia et Thomas Vergara ont été victimes d’un cambriolage. Des inconnus se sont en effet introduits dans leur chambre, entre 2h et 3h du matin, quand la fête battait son plein, et ont dérobé des montres, des bijoux et les cadeaux de mariage du couple.