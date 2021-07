Le joueur de NBA, James Harden se fait contrôler par la police en plein Paris

James Harden, joueur de basket incontournable des Brooklyn Nets, et le rappeur Lil Baby ont été contrôlés par la police ce jeudi 8 juillet. Ils se trouvaient dans le 8e arrondissement de Paris, sur l’Avenue Montaigne quand la scène de leur contrôle a été filmée. La vidéo a très vite circulé sur les réseaux et a été largement commentée. De nombreux internautes parlent de contrôle au faciès et de racisme, d’autres mettent en avant que la police n’a pas du tout reconnu la star.

Le Parisien et Actu17 font remonter quelques informations sur le contexte du contrôle policier. Ils auraient été contrôlés pour le motif de « possession de cannabis ». Le Parisien explique que le joueur et le rappeur auraient été trouvés dans une voiture stationnéé « d’où émanait une odeur de cannabis ». Les policiers auraient retrouvé « environ 20g d’herbes » toujours selon Le Parisien.