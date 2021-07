À la télé ce soir: «Pretty Woman» ou «Les noces de Figaro»

Edward Lewis est un homme d'affaires intraitable qui s'enrichit en rachetant des entreprises en faillite. Son travail est devenu sa raison de vivre. Vivian Ward, quant à elle, est une prostituée qui opère sur Hollywood boulevard. Elle croise le milliardaire, à qui elle propose une nuit d'amour contre 300 dollars. Le lendemain, Edward l'engage comme escorte durant son séjour à Los Angeles. Guidée par le directeur de l'hôtel, la jeune fille, spontanée et provocante, se métamorphose en femme du monde élégante. Après ces quelques jours de rêve, le requin pygmalion, égoïste et indélicat, doit repartir pour ses affaires, tout doit renter dans l'ordre.

La comédie sentimentale qui fit hurler de rage les féministes du monde entier eu égard à… son immense succès ! Michelle Pfeiffer et Daryl Hannah furent parmi celles qui avaient « anticipé » en snobant le rôle. Peu connue jusque-là, Julia Roberts s’y engouffra littéralement. On connaît la suite. La grosse arnaque, c’est que tous les gros plans mettant en valeur les courbes bienfaisantes de la belle ont été tournés par des doublures. Remboursez.

« Les noces de Figaro » au Festival d'Aix-en-Provence, à 22h30 sur Arte

En direct depuis le Festival d’Aix-en-Provence. L'opéra de Mozart mis en scène par Lotte de Beer ouvre les festivités du festival d'art lyrique aixois. La Rosine du Barbier de Séville est devenue la comtesse Almaviva. Loin d'être un modèle de vertu, son mari poursuit de ses assiduités Barberina, la fille de son jardinier, mais également Susanna, la camériste de son épouse. Cette dernière se prépare pourtant à épouser Figaro , entré comme valet au service du comte. Un mariage que la gouvernante Marcellina compte bien empêcher en vertu d'une promesse d'épousailles que lui fit jadis Figaro.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Emma », à 18h25 sur BE1 - Trois étoiles

de Autumn de Wilde (2020)

Plus près des « Liaisons dangereuses » du concurrent picard Pierre Choderlos de Laclos que d’« Orgueil et préjugés », ce dernier roman publié du vivant de Jane Austen est aussi devenu un best-seller à l’écran où il a été adapté une douzaine de fois (télé comprise), depuis 1948 ! Entre le respect du moindre détail – les somptueux costumes d’Alexandra Byrne ! et des œuvres de Mozart, Haydn, Beethoven – et le ton jubilatoire déployé autour de la troublante Anya Taylor-Joy, on évite autant les excès que le déjà-vu. Un joli coup d’essai pour la photographe de Woodstock, très réputée pour ses pochettes de disques.

« Big Mamma », à 20h00 sur Club RTL - Deux étoiles

de Raja Gosnell (2000)

Un enquêteur qui se transforme en « Madame Doubtfire » en milieu black pour protéger une belle et cravater un dangereux truand : le moment de gloire dans la carrière du toujours sympathique Martin Lawrence.

« Bleu d’enfer », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de John Stockwell (2005)

Cette luxueuse série B très ensoleillée n’a ni le génie des « Aventuriers », ni l’émotion du « Grand Bleu », ni l’intensité des « Grands fonds », mais ne se laisse pas moins zieuter avec un plaisir délictueux. La faute, entre autres, aux bikinis trop étroits de Jessica Alba et Ashley Scott. Avec de vrais squales et, en tête d’affiche, le regretté Paul Walker.

« True Lies », à 22h00 sur AB3 - Deux étoiles

de James Cameron (1994)

Alias « Le caméléon » en VF. Le scénario de ce spectaculaire film d’action est un peu tiré par les cheveux. En fait, il a été… tiré du script original de « La totale ! », une comédie plutôt laborieuse de Claude Zidi. Si on ajoute que le personnage joué par Thierry Lhermitte a pris la carrure d’Arnold Schwarzenegger, on aura compris à quel point on a… carrément changé de registre.