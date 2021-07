Levé aux aurores, passage d’obstacles et formation au tir pour la princesse Élisabeth

Elle a rejoint les rangs de la formation qui se déroule sur le camp militaire Lagland d’Arlon pour les élèves officiers de l’École Royale militaire (ERM). La princesse Élisabeth a déjà réalisé le camp d’hiver en septembre 2020 et en janvier et février 2021 à Elsenborn. Durant ses camps, la princesse a été formée à de nombreuses tâches pratiques mais aussi à des cours théoriques.

Traitée comme ses camarades