Le retour de «Black Widow» sur le grand écran, un test pour les studios Marvel

Il y a deux ans, après avoir enchaîné les succès et les recettes astronomiques, les films de super-héros Marvel avaient pris ce qui devait n’être qu’une courte pause. Et puis il y a eu la pandémie.

« Je dirais qu’ils sont (...) à un tournant assez crucial », juge Kendall Phillips, professeur à la Syracuse University et spécialiste de la pop culture. « La question centrale est: est-ce que Marvel peut réitérer l’exploit? ». «Black Widow» donne enfin à Natasha Romanoff, la tueuse russe devenue super-héroïne campée par Scarlett Johansson, son propre spin-off. La sortie du film avait été mise en pause en mai 2020, la maison mère Disney attendant que les cinémas rouvrent. Ce sera le premier de la ribambelle de nouveaux films Marvel qui doivent sortir d’ici la fin 2023: pas moins de 12 longs-métrages attendus, sans compter les séries télé sorties pendant la pandémie ou devant être bientôt diffusées.

«S’il n’y avait pas le Covid» Même pour une franchise qui a par le passé donné trois grosses productions hollywoodiennes par an (dont «Avengers: Endgame», qui a brièvement dépassé «Avatar» en tant que film le plus lucratif de l’histoire), c’est un rythme effréné. Et ce grand retour est prévu alors que l’appétit des spectateurs pour les salles obscures reste incertain.

Malgré le récent succès de «Sans un bruit 2» et «Fast and Furious 9», seules 80% des salles de cinéma en Amérique du Nord sont ouvertes, les recettes du box-office restent bien en-deçà des chiffres de l’avant-pandémie et les craintes liées aux variants du Covid-19 sont réelles. « Je suis sûr que ‘Black Widow’ ferait de 10 à 15% de plus ce week-end si tous les cinémas étaient ouverts et s’il n’y avait pas le Covid », affirme David A. Gross de Franchise Entertainment Research, qui se spécialise dans l’analyse de l’industrie du cinéma. « Mais c’est le monde dans lequel nous vivons ».