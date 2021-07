Voici comment le prince George a appris qu’il sera roi

Il arrivera un moment où à son tour, il deviendra roi du Royaume-Uni. Mais ça, le prince George ne le savait guère jusqu’à il y a peu. C’est en tout cas ce qu’affirment plusieurs auteurs et historiens de la famille royale britannique qui se sont penchés sur le sujet. Selon eux, il a fallu attendre que le fils aîné de la famille atteigne l’âge de 7 ans, c’est-à-dire l’été 2020, pour que ses parents se décident à lui dire la vérité. God Save the King Comme le précise au Daily Mail l’historien Robert Lacey, auteur de « La Guerre des frères » (Battle of Brothers), « William n'a pas révélé au monde comment et quand il a annoncé la grande nouvelle à son fils ». « Peut-être qu'un jour George nous racontera l'histoire lui-même. Mais vers le septième anniversaire du garçon à l'été 2020, on pense que ses parents sont entrés plus en détail sur ce que la vie du futur «service et devoir» royal du petit prince impliquerait particulièrement », explique-t-il.

Si les parents ont attendu avant de faire cela, ce serait en connaissance de cause. D’après l’historien, William aurait été mécontent quant au fait que le poids des affaires royales l’ait accablé dès sa plus tendre enfance. Ce qu’ils veulent au contraire pour leur fils, c’est la vie la plus normale possible.