Un chat retrouvé vivant 16 jours après l’effondrement d’un immeuble en Floride (vidéos)

La maire du comté de Miami-Dade Daniella Levine Cava n’a pas manqué de relever ce « petit miracle », espérant que cela « puisse apporter un peu de réconfort à une famille qui souffre ». Car en effet, le chat, qui s’appelle Binx, a bel et bien pu retrouver sa famille, les Gonzalez, qui ont confirmé avoir reconnu leur animal de compagnie.

86 morts : voilà le bilan provisoire du catastrophique effondrement d’un immeuble, le Champlain Towers South, le 24 juin dernier à Surfside, dans la banlieue nord de Miami. Des dizaines de personnes sont encore portées disparues et supposées elles aussi décédées. Mais alors que les gravats sont retirés un par un, une heureuse surprise a eu lieu. Seize jours après l’incident, une bénévole, partie à la recherche des animaux de compagnie des habitants du Champlain Towers South, a fini par tomber sur un des chats en question, vivant et en parfaite santé.

Lors du drame, les Gonzalez étaient chez eux. La mère et la fille ont fui à ce moment-là et ont réussi à s’en sortir, même si elles ont été blessées. La sœur aînée, Tayler, n’était par chance pas dans le bâtiment à ce moment-là. Quant au père, il figure toujours parmi les disparus et ses chances de survie sont aujourd’hui infimes, pour ne pas dire quasiment inexistantes, surtout que les opérations de secours ont pris fin pour laisser la place à une simple recherche des corps des victimes.