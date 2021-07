Covid: un médecin propose que les non-vaccinés ne puissent plus voyager et crée la polémique

Ce samedi 10 juillet, toute la presse allemande en a parlé et la controverse commence à faire tache d’huile en Europe. Dans une interview livrée au Rhein Zeitung, le président de l’Association des médecins de l’assurance maladie de Rhénanie-Palatinat, Peter Heinz, a suggéré une mesure sanitaire pour le moins radicale. « Les personnes non-vaccinées (contre le Covid-19) ne devraient plus être autorisées à voyager », assène-t-il. Et ce n’est pas tout ! Car selon le médecin allemand, ce ne serait que la moindre des choses. Lui irait plus loin encore.

« Se tester ne protège pas »

Peter Heinz a en effet en tête toute une série de restrictions supplémentaires pour les personnes non-vaccinées. « Il faut que ceux qui n’ont pas été vaccinés ne puissent pas enlever leurs masques, qu'ils ne soient pas autorisés à aller au stade, à la piscine ou faire leurs courses au supermarché sans masque », dit-il. Quant à celles qui seraient vaccinées mais en attente de leur deuxième dose, il estime qu’elles devraient elle aussi patienter avant de pouvoir partir en vacances, même si leur test PCR est négatif pour le départ.