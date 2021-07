Euro 2020: l’explosion de joie du prince George après le but de l’Angleterre (vidéos)

Ce dimanche 11 juillet avait lieu la finale de l’Euro2020, opposant l’Angleterre à l’Italie, dans le stade de Wembley à Londres. À cette occasion, une partie de la famille royale britannique avait fait le déplacement pour venir supporter son équipe. Kate Middleton, le prince William et leur fils George se trouvaient en effet dans les tribunes ce dimanche soir.

Et après seulement deux minutes de jeu, les Anglais ont ouvert le score face à l’équipe italienne, rapporte RTL. Suite à ce premier but, le prince George et ses parents ont explosé de joie, comme le montrent plusieurs vidéos. Un adorable moment qui montre la complicité de la famille et le soutien apporté à leur équipe de foot.