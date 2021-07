À Spaceport America, champagne et célébrités pour fêter le vol dans l’espace d’un milliardaire (photos et vidéo)

L’événement avait lieu au Spaceport America, construit en grande partie à l’initiative du fondateur de la société Virgin Galactic, dans l’État américain de Nouveau-Mexique. Le soleil s’est peu à peu levé sur la façade en verre de ce bâtiment à l’architecture futuriste, situé dans une région qui vante ses 340 jours de beau temps par an.

Et c’est effectivement sous le cagnard, et sous les acclamations d’une petite foule d’invités, que l’équipage a embarqué dans de gros 4x4 noirs, direction le vaisseau, posté au bout d’une piste de 3,6 km de long. À bord : deux pilotes, le Britannique septuagénaire Richard Branson, et trois autres employés de Virgin Galactic. La retransmission vidéo en direct ne démarre qu’au moment du décollage : au micro pour l’animation, une chercheuse et star de TikTok, un présentateur vedette de télévision, et un astronaute canadien. Sur place également, quoique resté invisible des caméras : un autre milliardaire, Elon Musk, le patron de SpaceX.