Quand des châteaux gonflables s'envolent alors que des enfants s'amusent dessus (vidéo)

En Biélorussie, pour permettre aux enfants de s’amuser durant une fête, plusieurs châteaux gonflables et des trampolines avaient été mis en place. Mais un invité surprise indésirable a pris part à la fête : du vent. En effet, de puissantes rafales de vent se sont levées, allant jusqu’à faire décoller dans les airs plusieurs structures gonflables, pourtant solidement accrochées.

« Le château a volé au-dessus de nous comme un ballon et a été transporté par-dessus une clôture », « Un vent fort a soufflé et a arraché les châteaux de leurs amarres où jouaient les enfants. Ils avaient très peur, ils pleuraient », « Il y avait des soldats à proximité qui se sont précipités pour aider », ont rapporté des témoins de la scène. Sept personnes ont été blessées et une enquête a été ouverte.