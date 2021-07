Euro 2020: après la défaite de l’équipe d’Angleterre, le prince William leur adresse un message touchant

L’Angleterre face à l’Italie, tels étaient les deux pays à s’affronter ce dimanche 11 juillet lors de la finale de l’Euro 2020, au stade de Wembley. Pour l’occasion, une partie de la famille royale britannique était venue supporter son équipe. Kate Middleton, le prince William et leurs fils George étaient en effet présents dans le stade.

Si le premier but marqué par l’Angleterre a fait exploser de joie le petit prince et ses parents, la fin du match les a inévitablement déçus, puisque l’Italie s’est imposée lors des tirs au but. Au lendemain de cette défaite, le prince William a tenu à adresser un touchant message à l’équipe d’Angleterre.