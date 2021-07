Jordanie: 15 ans de prison pour deux anciens responsables jugés pour «complot» contre le roi

Principal protagoniste dans cette affaire, le prince Hamza n’était pas jugé lors de ce procès, son cas ayant été résolu au sein de la famille royale après qu’il a fait acte d’allégeance au roi, promettant de « lui rester fidèle ». Dans ce procès qui se tenait à huis clos depuis le 21 juin à Amman, la Cour de sûreté de l’État s’est intéressée aux cas de Bassem Awadallah, ancien chef du bureau royal, et de Cherif Hassan ben Zaid, un cousin éloigné du roi, accusés d’avoir pris part au complot. Les deux hommes ont plaidé non coupable. Lundi, ce tribunal militaire dont les magistrats sont en partie des civils a annoncé les avoir condamnés à 15 ans de prison dans un communiqué lu au tribunal, selon un correspondant de l’AFP. Ils ont été reconnus coupables d’« incitation (à agir) contre le régime politique du royaume », d’« actes susceptibles de mettre en danger la sûreté et la sécurité de la société et de sédition ».

Selon le verdict, le juge militaire Mowaffaq Al-Masaeed a affirmé que les deux ex-responsables, « liés par une amitié remontant à 2001, étaient porteurs d’idées hostiles au régime politique du royaume et à la personne de sa majesté le roi Abdallah ». Les deux avaient préparé un « projet criminel avec pour objectif de provoquer le chaos, la discorde au sein de la société jordanienne et de propager des discours de haine envers le régime politique », a-t-il ajouté. Les avocats des deux accusés, qui encouraient 20 ans d’emprisonnement, ont refusé de commenter le jugement et déclaré aux journalistes qu’ils feraient appel, la loi leur laissant 30 jours pour le faire.