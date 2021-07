Quand un conjoint pousse sa femme à se tuer

La France est le premier pays en Europe à intégrer le « suicide forcé » dans le Code pénal comme circonstance aggravante du harcèlement moral. En Belgique, on temporise.

La descente aux enfers d’Odile a duré dix ans, pour s’achever le 1er janvier sur une plage de Toulon, ville portuaire du sud-est de la France. Une décennie de violences psychologiques infligées par son mari. C’est la thèse défendue par sa sœur Fadila et ses frères qui ont récemment déposé plainte pour « suicide forcé ». Il s’agit de la première action en justice de ce type chez nos voisins, un an après l’adoption d’un nouvel article du Code pénal qui porte à dix ans d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende le harcèlement d’un conjoint qui débouche sur un suicide ou une...