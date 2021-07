À la télé ce soir: «Les aventures de Spirou et Fantasio» ou «Daredevil» (vidéos)

Fantasio, un journaliste en mal de scoop et Spirou, groom dans un palace, partent à la recherche du comte de Champignac, enlevé par l’infâme Zorglub. En compagnie de Seccotine, une consœur dont Fantasio est amoureux, et de l’écureuil Spip, le duo improbable se lance dans une aventure semée d’embûches…

Le jour, Matt Murdock est avocat, mais une fois la nuit tombée, il devient Daredevil, la terreur des criminels de New York. Dans cette lutte continuelle, il se heurte au redoutable Caïd, chef de la mafia de la ville, qui fait appel au tueur à gages, le Tireur, pour se débarrasser de lui…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Le dernier Vermeer (1re TV) », à 20H30 sur BE 1 – trois étoiles

de Dan Friedkin (2019)

L’histoire vraie d’un faussaire néerlandais de génie ayant grugé Hermann Göring en personne a convaincu le producteur milliardaire de « Tout l’argent du monde » et « The Mule » de passer lui-même derrière la caméra. De l’enquête au prétoire, un film passionnant dont le classicisme n’a rien de rédhibitoire, bien au contraire.

« Julieta », à 20H40 sur LA TROIS – trois étoiles

de Pedro Almodóvar (2016)

Peut-être le moins déjanté mais aussi le titre le plus universel dans la filmographie de l’éternel électron libre du « cinema de caracter » si cher à l’Espagne post-franquiste ! Inspiré, selon l’auteur lui-même, par trois nouvelles de la Canadienne Alice Munro (Prix Nobel en 2013), ce drame familial construit à l’envers enchante par son enchaînement émotionnel et son ambiance, à travers le regard des deux interprètes de cette mère de famille jamais exorcisée des suites d’une double disparition.

« BlacKkKlansman : j’ai infiltré le Ku Klux Klan », à 20H55 sur ARTE – trois étoiles

de Spike Lee (2018)

Traité avec humour et efficacité, ce thriller est à la fois passionnant et valorisant pour tous les bons sujets de l’Oncle Sam sans distinction d’ethnie. Jadis figurant dans le « Malcolm X » du même réalisateur, le truculent John David Washington revient cette fois par la grande porte en incarnant l’enquêteur futé dans un style qui n’est pas sans rappeler ceux de Richard Pryor et d’Eddie Murphy.

« Les aventures de Spirou et Fantasio », à 20H05 sur TIPIK – deux étoiles

d’Alexandre Coffre (2018)

L’action y est, quelques gags aussi et globalement, le casting est plutôt réussi, avec le concours de Christian Clavier en Comte de Champignac et Ramzy Bédia en Zorglub.

« Le gendarme et les gendarmettes », à 20H30 sur RTL-TVI – deux étoiles

de Jean Girault et Tony Aboyantz (1982)

Âgé de 58 ans à peine, Jean Girault disparut en plein tournage de ce dernier épisode des aventures du maréchal des logis-chef Cruchot achevé par son assistant. Louis de Funès lui-même n’en avait plus que pour quelques mois, hélas !