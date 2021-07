Sous le capot du Kodiaq, on retrouve cinq moteurs : 2 diesel (2.0 TDI) de 150 ou 200 ch, 3 à essence de 150 (1.5 TSI), 200 (2.0 TSI) et 245 ch (vRS). Inédit dans le SUV, ce dernier lui permet de passer de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes et d’atteindre 230 km/h en pointe. En revanche, aucune version hybride ou électrique n’est prévue au programme. Un choix qui peut étonner à une époque où l’électrification est légion.

VW Caddy PanAmericana, l’aventurier

...