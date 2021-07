Gagarine - Trois étoiles

Attention, coup de cœur ! Malgré les efforts de Youri, son immeuble de banlieue est déclaré vétuste, et bientôt tous les habitants sont sommés de quitter les lieux. Pourtant, Youri décide de s’y cacher, et de rester à bord tel un astronaute réparant continuellement son vaisseau. Quand « Gagarine » commence, on pense d’abord tomber sur une chouette comédie, où un trio de lascars la met à l’envers à de méchants prospecteurs immobiliers. Il y a de ça, mais l’histoire du...