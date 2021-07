Un tandem qui a du flair

John Reardon et Diesel, deux stars en toute simplicité au festival de Monte-Carlo. - Belgaimage

Lancé en 1994 en Allemagne, « Rex, chien flic » a depuis changé de nationalité. Une nouvelle version de la série désormais canadienne et rebaptisée « Hudson & Rex » redonne vie à ce duo atypique composé d’un flic et d’un chien. France 3 diffuse ce soir le premier épisode de la saison 2, inédite. Présent au Festival de Télévision de Monte-Carlo, l’acteur John Reardon, qui incarne Charlie Hudson, n’est pas venu seul ! C’est en compagnie du chien Rex, qui dans la réalité s’appelle Diesel, et avec sa dresseuse Sherri Davis qu’il a répondu aux questions des...