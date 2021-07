Les musées sans voiture (3): le Musée Rops, portrait d’un artiste multifacette

« Partir loin du “monde comme il faut” pour vivre enfin ma vie dans la fièvre et le mouvement. » Tel était le doux rêve – ô combien révélateur d’une personnalité à contre-courant – que caressait Félicien Rops.

Né en 1833 à Namur, Rops fut un artiste dynamique et polymorphe. Grand voyageur, graveur et dessinateur invétéré, peintre à ses heures, sportif confirmé, l’artiste multiplie les casquettes, les talents et les approches sur son temps. À l’âge de 18 ans, la fougue au cœur et la tête pleine d’idéologies, Félicien Rops quitte...