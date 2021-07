Parmi les joueurs de jeux de société coopératifs, nombreux sont ceux qui connaissent Pandémie. Cependant, Le Ciel Interdit, signé du même auteur, Matt Leacock, est souvent bien moins connu. Et pourtant, Le Ciel Interdit propose des parties réellement tendues, où les joueurs devront coopérer et s’entendre pour réussir à faire décoller leur fusée sur une plate-forme spatiale en proie à de nombreux dangers. Une seule manière de gagner et de nombreuses manières de perdre, c’est le pari d’une partie où chaque décision compte.

Dans ce jeu, l’auteur a...