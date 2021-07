À la télé ce soir: «Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban» ou «Avengers: Infinity War» (vidéos)

« Avengers : Infinity War », à 20h45 sur RTL-TVI

Le puissant Thanos débarque sur Terre dans le but de détruire l’humanité tout entière. Il en aura le pouvoir s’il s’empare des six Pierres d’Infinité. Les Avengers et leurs alliés – Docteur Strange, Black Panther et les Gardiens de la Galaxie – vont unir leurs forces pour le mettre hors d’état de nuire…