L’interview de Meghan et Harry accordée à Oprah Winfrey nominée aux Emmy Awards

Cette semaine, les nominations aux Emmy Awards ont été dévoilées. S’il paraît tout à fait normal de retrouver par exemple les séries « The Crown » et « La Servante écarlate » dans cette liste, l’une des nominations a de quoi étonner.

Au mois de mars dernier était diffusée l’interview explosive de Meghan et Harry, accordée à Oprah Winfrey. Lors de cet entretien, le couple avait fait de nombreuses révélations et expliqué la raison de son retrait de la famille royale britannique. Une interview qui n’avait pas du tout plu à la Couronne.

Intitulé officiellement « Oprah with Meghan and Harry : A CBS PrimeTime Special », l’entretien a été nominé aux Emmy Awards, dans la catégorie « meilleure série ou émission spéciale non romanesque avec animateur », rapporte La Libre. Un choix qui a de quoi étonner, et même énerver au Royaume-Uni. Tournée en secret, l’interview avait tout de même attiré plus de 17 millions d’Américains et plus de 11,3 millions de Britanniques, rappelle LCI.