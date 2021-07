À la télé ce soir: «Fort Boyard» et «Good Singers»

Casting de people impressionnant pour cet épisode, et c'est le fort de Charente-Maritime qui va accueillir Olivier minne et ses candidats qui ont décidé d'en découdre.

Good Singers, à 21h05 sur TF1

Dans ce jeu d'enquête musical, des chanteurs anonymes devront être identifiés par des "profilers". Louane fera équipe avec Keen'V et Titoff tandis que Jérémy Frerot sera avec Laëtitia Milot et Cartman. L'argent récolté au fur et à mesure des manches sera reversé à une association caritative.