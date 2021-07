Le rappeur Biz Markie est décédé à l’âge de 57 ans

Le rappeur américain Biz Markie est décédé ce vendredi 16 juillet 2021 à l’âge de 57 ans.

Véritable star dans le milieu du rap et du hip hop, Biz Markie, Marcel Theo Hall de son vrai nom, était l’auteur du célèbre titre « Juste a Friend » sorti en 1989. « Biz a laissé un héritage artistique qui va être célébré pour toujours par ses pairs au sein de l'industrie et ses fans bien aimés dont il a été capable de toucher les vies par la musique pendant plus de 35 ans », affirme dans un communiqué Jenni Izumi, sa représentante.