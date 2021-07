C’est en Amérique, dans le Nevada plus précisément, que cette histoire folle se déroule. Laurel Eich, une ancienne assistante dentaire de 42 ans, est accusée d’avoir anesthésié un patient et de lui avoir arraché et volé 13 dents. Selon le bureau du shérif du comté de Washoe, elle est également accusée d’avoir dérobé 23.000 $ dans le cabinet dentaire dans lequel elle travaillait précédemment.

L’Américaine risque une peine de prison.