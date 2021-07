À la télé ce soir : « Il faut sauver le soldat Ryan » et « Fast and Furious 7 » (vidéos)

Dominic Toretto reçoit un appel d'un mystérieux Deckard Shaw et peu après, la maison de son meilleur ami et de sa soeur explose. Assoiffé de vengeance, Dominic n'a plus qu'un but : retrouver l'assassin, qui n'est autre que le frère d'Owen Shaw, un caïd que celui-ci avait mis hors d'état de nuire...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Il faut sauver le soldat Ryan », à 20h00 sur CLUB RTL – 4 étoiles

de Steven Spielberg (1998)

La première demi-heure qui nous plonge littéralement dans l’enfer d’Omaha Beach restera dans les annales comme un modèle de réalisme et de virtuosité inégalé ! Dommage qu’entre cette entrée en matière exceptionnelle et la séquence, tout aussi fabuleuse, du combat final, on traîne un peu en chemin, avec quelques péripéties inutiles. L’auteur ne s’est d’ailleurs pas privé de piquer à gauche et à droite dans le répertoire des meilleurs films de guerre des décennies précédentes. Preuve évidemment que le gaillard est aussi un grand… cinéphile.

« Fast & Furious 7 », 21h05 sur TF1 – 3 étoiles

de James Wan (2015)

Le décès de Paul Walker – victime d’un accident de voiture ! – aura perturbé le tournage qui n’était pas encore tout à fait terminé. Il fallut donc modifier quelques passages et on jugea logiquement opportun de rallonger la fin en guise d’hommage. Du coup, cette exceptionnelle synthèse de tout ce qui se fait de mieux en matière d’effets spéciaux gagne en émotion, ce qui a manifestement séduit le public avec des recettes astronomiques ayant conduit à la production du numéro 8 en 2017. Le 9 sort ce mois-ci.

« Florence Foster Jenkins », à 21h00 sur ARTE – 2 étoiles

de Stephen Frears (2016)

Suivant de quelques mois le « Marguerite » de Xavier Giannoli qui a valu à Catherine Frot le César de la meilleure actrice, cette évocation plutôt académique de la vraie « Castafiore du Carnegie Hall » démontre une fois de plus que Meryl Streep est capable de tout, et donc y compris chanter faux ! Cette fois pourtant, elle se fait voler la vedette par son mari de circonstance Hugh Grant (qu’on n’avait plus vu aussi bon depuis « Lune de fiel ») et son prof de piano Simon Helberg, acteur de second rôle cette fois mis à l’honneur.

« Les aventures de Spirou et Fantasio », à 21h05 sur FRANCE 2 – 2 étoiles

d’Alexandre Coffre (2018)

L’action y est, quelques gags aussi et globalement, le casting est plutôt réussi, avec le concours de Christian Clavier en comte de Champignac et Ramzy Bédia en Zorglub. Mal reçue par le public, cette adaptation non animée de la bédé créée en 1938 par le Français Robert Pierre Velter témoigne une fois de plus des difficultés à adapter en format ciné certains fleurons du neuvième art francophone.