Bouli Lanners se démène pour les sinistrés des inondations (vidéo)

Entraide et solidarité sont sans aucun doute les mots qui ressortent le plus ces derniers jours, après les intempéries qui ont frappé violemment notre pays. Des milliers de Belges ont tout perdu suite aux inondations, et des milliers d’autres se mobilisent pour les aider à nettoyer, déblayer, dégager, réparer les dégâts.

Les jours d’après, il a aidé à la collecte et à la distribution de nourriture, de vêtements, de produits de première nécessité. Il multiplié les appels sur ses réseaux sociaux. Et comme des centaines d’autres Liégeois, Bouli Lanners s’est aussi mis à déblayer les rues de Liège et d’Angleur notamment. « De la boue jusque dans les oreilles mais du soleil dans les cœurs. Liégeois. Wallons. Plus solidaires, valeureux et drôles que jamais », a écrit dimanche soir le réalisateur sur Instagram, postant une photo de son équipe de nettoyeurs.