Emprise: survivante des «Enfants de Dieu»

Elle a toujours su que son enfance dénotait, et plusieurs événements lui ont donné raison. Comme quand un homme qu’elle connaissait sous le pseudonyme d’Oncle Jonathan l’a mise au lit avec son fils et lui a ordonné de se déshabiller alors qu’il regardait la scène. Bexy Cameron devait avoir huit ou neuf ans. Dans un portrait écrit par « The Times », elle évoque pudiquement quelques sombres « expériences », suggérant sans autres détails les abus sexuels sur mineurs qui ont rendu la secte tristement célèbre et dont elle a...