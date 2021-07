Installée au bord d’un canyon, une balançoire se casse et propulse ses occupantes dans le vide (vidéo)

Les images partagées sur les réseaux sociaux font froid dans le dos. On y voit deux femmes sur une balançoire au Daghestan (Russie), en train d’être poussée par une troisième personne. L’attraction en question se trouve au bord du vide, au sommet du canyon de Sulak, réputé pour être le plus profond d’Europe.

Alors que d’autres touristes sont amassés autour de la balançoire, celle-ci commence à vibrer quelque peu, puis la nacelle se balance légèrement de gauche à droite, jusqu’à ce qu’elle heurte un des piliers. Et là, les chaînes retenant la nacelle cassent, et les deux femmes qui y étaient assises chutent dans le vide. On entend alors des cris de terreur tout autour.