Fan de Harry Potter, un garçon de 12 ans fabrique et vend des baguettes magiques dans le monde

Les baguettes magiques dérivées de la saga « Harry Potter » et en vente sur internet étaient trop chères pour lui, alors il a décidé de s’en fabriquer une lui-même. C’est comme ça que tout a commencé pour Malik Duguay, un Canadien de 12 ans.

« J’avais un morceau de bois dans mon placard avec de la peinture et un petit tournevis. J’ai commencé à sculpter avec le tournevis et j’ai mis de la peinture après », explique le jeune garçon à TVA Nouvelles. Après sa première création, le petit fan de Harry Potter a créé une baguette magique pour sa sœur, puis pour sa maman… et ainsi de suite : « Ma mère a mis cela sur Facebook, c’est comme cela que mes premières commandes ont commencé ».